TPR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TPR lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18.11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.88 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.45 Prozent auf 47.14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch