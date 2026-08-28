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28.08.2026 06:37:00
TPP-Bobov Dol AD Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TPP-Bobov Dol AD Registered liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TPP-Bobov Dol AD Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.77 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.490 EUR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44.7 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38.3 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.ch
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