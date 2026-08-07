TPL Plastech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TPL Plastech hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.84 INR gegenüber 0.700 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TPL Plastech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.24 Milliarden INR im Vergleich zu 904.0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch