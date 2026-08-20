TPK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TPK äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.00 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPK ein EPS von 1.07 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.24 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TPK einen Umsatz von 18.61 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch