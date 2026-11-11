TPK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TPK hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.74 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TPK 1.10 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 19.35 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 20.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.12 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch