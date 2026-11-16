TPI Polene zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPI Polene präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.02 THB gegenüber 0.010 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 9.01 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.45 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch