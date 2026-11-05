TPG Specialty Lending: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TPG Specialty Lending liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TPG Specialty Lending die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.36 USD. Im letzten Jahr hatte TPG Specialty Lending einen Gewinn von 0.470 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.27 Prozent zurück. Hier wurden 88.4 Millionen USD gegenüber 105.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch