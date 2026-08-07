TPG Specialty Lending gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TPG Specialty Lending äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 73.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch