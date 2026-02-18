TPG RE Finance Trust Aktie 36569682 / US87266M1071
|
18.02.2026 05:29:13
TPG RE Finance Trust, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX):
Earnings: $0.19 million in Q4 vs. $6.91 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.09 in the same period last year. Excluding items, TPG RE Finance Trust, Inc. reported adjusted earnings of $18.46 million or $0.24 per share for the period.
|
16.02.26
|Ausblick: TPG RE Finance Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: TPG RE Finance Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
