TPG Pace Tech Opportunities A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TPG Pace Tech Opportunities A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TPG Pace Tech Opportunities A -1.510 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat TPG Pace Tech Opportunities A mit einem Umsatz von insgesamt 33.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch