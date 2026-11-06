TPG Pace Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TPG Pace Energy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.35 USD, nach 0.400 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 513.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 324.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch