TPG Pace Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TPG Pace Energy gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPG Pace Energy ein EPS von 0.410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 319.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 478.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch