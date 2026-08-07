TPG A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TPG A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresviertel hatte TPG A -0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 99.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 921.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.83 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch