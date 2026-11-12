TPBI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TPBI hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 THB. Im Vorjahresviertel hatte TPBI 0.110 THB je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.63 Prozent auf 1.22 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.24 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch