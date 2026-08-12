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12.08.2026 06:37:00
TPBI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TPBI hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 0.24 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TPBI noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 THB in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TPBI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.19 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1.21 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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