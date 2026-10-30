TOYOTA TSUSHO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOYOTA TSUSHO lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 134.95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYOTA TSUSHO 83.90 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3’610.50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2’820.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch