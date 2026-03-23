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23.03.2026 23:01:09

Toyota To Invest In Two U.S. Plants As Part Of Expansion Plan

Toyota Motor
181.50 EUR 1.97%
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(RTTNews) - Toyota has announced its intention to invest $1 billion in two manufacturing plants located in the United States as part of a comprehensive expansion plan that may reach up to $10 billion over the next five years.

The automaker will allocate $800 million to its Georgetown facility to enhance production capabilities for the Toyota Camry and Toyota RAV4, while $200 million will be designated for its Princeton plant to increase the output of the Toyota Grand Highlander.

Previously, Toyota had confirmed plans to invest up to $10 billion in its U.S. operations by 2030, as the company adapts its production strategies in response to tariffs and changing trade policies.

The automaker has cautioned that U.S. tariffs could result in losses amounting to 1.4 trillion yen in the current fiscal year, which concludes this month, highlighting the financial challenges faced by global manufacturers operating in North America.

Toyota currently employs nearly 48,000 individuals in the United States and has also pledged to export vehicles manufactured in the U.S. to Japan under revised trade agreements established last year.

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
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Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
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