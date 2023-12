PLANO (awp international) - Der japanische Autobauer Toyota ruft in den USA eine Million Fahrzeuge zurück. Grund sei ein Problem mit einem Airbag-Sensor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dieses in einigen Limousinen und SUVs der Marken Toyota und Lexus verbaute Bauteil könnte das Gewicht von Autoinsassen falsch einschätzen und bei möglichen Zusammenstössen daher nicht korrekt auslösen. Der Rückruf umfasst gasbetriebene Autos und Hybridfahrzeuge der Modelljahre 2020 bis 2022. Die Händler würden falls notwendig für einen kostenlosen Austausch der Sensoren sorgen. Die Eigentümer sollen Mitte Februar informiert werden./he/la