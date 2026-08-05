Toyota Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toyota Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 120.69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyota Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 64.56 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Toyota Motor mit einem Umsatz von insgesamt 13’525.40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12’253.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch