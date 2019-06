Toyota Motor Manufacturing Canada est reconnue parmi les meilleures usines automobiles au monde en remportant les prix Platine et Bronze 2019 pour la qualité d'usine de J.D. Power

CAMBRIDGE, ON, le 19 juin 2019 /CNW/ - Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui deux prix 2019 pour la qualité d'usine de J.D. Power à la suite de leur Étude américaine sur la qualité initiale 2019, dont le très convoité prix Platine qui couronne les meilleures usines de fabrication automobile au monde.

« Les membres d'équipe de TMMC sont célébrés aujourd'hui pour la qualité de chacun des véhicules qu'ils construisent », a déclaré Fred Volf, président de TMMC. « Je suis fier de mon équipe. L'avenir nous sourit plus que jamais après plus de 30 années de succès au Canada. Merci à nos clients pour cette distinction et pour leur confiance continue envers TMMC. »

L'Étude américaine sur la qualité initiale de J.D. Power englobe les véhicules de l'année-modèle 2019 achetés ou loués entre les mois de novembre 2018 et de février 2019. Les clients doivent posséder leur véhicule pendant 90 jours après leur achat avant de pouvoir répondre à l'étude de J.D. Power. Les prix sont décernés sur la base du plus petit nombre de défauts ou de problèmes par véhicule.

L'usine Nord de Cambridge, en Ontario, a mérité le prix Platine (la plus haute distinction possible pour une usine) pour la Toyota Corolla, tandis que l'usine Sud, qui construit le Lexus RX, a mérité le Bronze. C'est la troisième fois que l'usine TMMC reçoit un prix Platine, la plus haute distinction au monde, et la quatrième fois qu'elle reçoit deux prix la même année. Ces deux prix portent à 18 le total des prix décernés à TMMC.

« Les usines de Cambridge ont toujours offert un rendement extrêmement élevé, et les données recueillies peuvent être considérées comme les plus uniformes en Amérique du Nord », d'ajouter Dave Sargent, vice-président de la division Global Automotive de J.D. Power. « Tout le personnel de l'usine devrait en être très fier. »

TMMC fabrique actuellement les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, ainsi que les Lexus RX 350 et RX 450h dans trois usines en Ontario. Ce fut aussi la première usine en dehors du Japon à fabriquer des véhicules Lexus. Outre ces deux prix pour la qualité d'usine, J.D. Power a décerné au Lexus RX le prix du meilleur véhicule de son segment.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans le domaine des informations sur les consommateurs, des services-conseils, des données et des analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à améliorer la satisfaction, la croissance et la rentabilité de leurs propres clients. J.D. Power a été fondée en 1968. Elle a des bureaux en Amérique du Nord et du Sud, dans la région Asie-Pacifique et en Europe.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

SOURCE Toyota Canada Inc.