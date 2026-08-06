Toyota Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toyota Motor hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.57 USD, nach 4.47 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 84.88 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 84.76 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch