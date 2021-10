Toyota kürzt Produktion auch im November wegen Chipmangels

So kürze der Konzern die Produktion für November weltweit um 15 Prozent oder 150'000 Autos, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf eigene Informationen. Bereits von September bis Ende Oktober hatten die Japaner ihre Produktion um 40 Prozent zusammengestrichen, weil in asiatischen Ländern wie Malaysia und Vietnam Corona-Lockdowns für den Ausfall von Chipfabriken gesorgt hatten und die Teile daher fehlen.

An seinem derzeitigen Produktionsziel für das Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende März) mit 9 Millionen Fahrzeugen will Toyota dem Bericht zufolge festhalten und im Dezember wieder normal produzieren. Aus dem Unternehmen heisse es aber, dass dies weiterhin unsicher bleibe, schrieb die Zeitung.

TOKIO (awp international)