Toyota fährt Produktion nach Cyberangriff wieder hoch

Wie Toyota am Dienstag bekanntgab, nehmen alle Fabriken an diesem Mittwoch die Arbeit wieder auf. Beim Zulieferer Kojima Industries war am Montag das Computersystem ausgefallen. Vermutet wurde ein Cyberangriff. Deswegen musste Toyota alle 28 Produktionslinien in 14 Fabriken am Dienstag stoppen. Betroffen davon war der Ausstoss von rund 13'000 Fahrzeugen.

An der Börse in Japan schloss die Toyota-Aktie im Dienstagshandel 0,26 Prozent schwächer bei 2'133 JPY.

TOKIO (awp international)