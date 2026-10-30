TOYOTA BOSHOKU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOYOTA BOSHOKU veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76.86 JPY, nach 37.08 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat TOYOTA BOSHOKU mit einem Umsatz von insgesamt 540.26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch