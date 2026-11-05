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05.11.2026 09:27:00
Toyota-Aktie hebt ab: Autobauer hebt Gewinnprognose für das Geschäftsjahr an
Der weltgrösste Autobauer überrascht mit einer deutlichen Anpassung seiner Erwartungen. An der Börse sorgt die Entwicklung für eine bemerkenswerte Reaktion.
Weltweite Autoverkäufe dürften leicht zurückgehen
Auch unter dem Strich dürfte mehr Gewinn herausspringen als bisher gedacht. Allerdings dürften die weltweiten Verkäufe nun nur noch bei knapp 11 Millionen Fahrzeugen liegen statt bei knapp 11,2 Millionen, wie es weiter hiess.
Umsatz und Gewinn steigen im ersten Halbjahr
Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz bei nahezu stabilem Absatz um fast ein Zehntel auf knapp 27 Billionen Yen. Das operative Ergebnis zog ebenso deutlich auf 2,19 Billionen Yen an, die Marge blieb entsprechend stabil bei 8,1 Prozent. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unter dem Strich legte der Gewinn um ein gutes Viertel auf 2,24 Billionen Yen zu.
TOYOTA (awp international)
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Toyota Motor Corp.
Analysen zu Toyota Motor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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