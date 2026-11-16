Toyokumo,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Toyokumo,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38.65 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1.56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toyokumo,Inc Registered 1.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch