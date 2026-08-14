Toyokumo,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyokumo,Inc Registered hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toyokumo,Inc Registered ein EPS von 31.50 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch