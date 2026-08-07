TOYOKOH hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TOYOKOH veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 849.9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 685.5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch