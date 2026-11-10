Toyobo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toyobo äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3.76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47.14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 108.09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 101.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch