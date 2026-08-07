Toyobo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyobo hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 110.37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch