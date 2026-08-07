Toyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toyo hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Toyo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.92 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11.610 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Toyo im vergangenen Quartal 6.92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo 6.07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch