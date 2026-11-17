Toyo Tire Rubber hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.87 USD. Im Vorjahresquartal hatte Toyo Tire Rubber ebenfalls ein EPS von 0.870 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Toyo Tire Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 1.00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch