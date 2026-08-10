Toyo Tire Rubber stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toyo Tire Rubber hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 90.64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 128.74 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 153.24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147.90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch