Toyo Tire Rubber stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 138.47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 128.10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 159.58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch