Toyo Tec präsentierte Quartalsergebnisse

Toyo Tec hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 49.40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 76.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Toyo Tec im vergangenen Quartal 9.36 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo Tec 12.82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch