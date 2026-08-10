TOYO TANSO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOYO TANSO präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 50.95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYO TANSO 66.97 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat TOYO TANSO mit einem Umsatz von insgesamt 11.79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch