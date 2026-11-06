TOYO SUISAN KAISHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOYO SUISAN KAISHA hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.24 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 869.1 Millionen USD – eine Minderung von 1.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 883.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch