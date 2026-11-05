TOYO SUISAN KAISHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOYO SUISAN KAISHA hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 198.46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 182.31 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138.40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch