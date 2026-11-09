Toyo Seikan Kaisha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Seikan Kaisha stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 77.50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Seikan Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 116.11 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 261.93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 244.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch