Toyo Seikan Kaisha hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toyo Seikan Kaisha präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101.88 JPY. Im Vorjahresviertel waren 105.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.45 Prozent auf 267.63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch