Toyo Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toyo Logistics äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46.96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 73.95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7.89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch