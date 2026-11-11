Toyo Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toyo Logistics äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Toyo Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28.42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45.26 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyo Logistics einen Umsatz von 7.57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch