Toyo Kanetsu K stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toyo Kanetsu K hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 31.38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.82 Prozent auf 14.39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch