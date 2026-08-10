TOYO INK SC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOYO INK SC äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 152.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYO INK SC 50.93 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 86.60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch