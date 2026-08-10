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ETF Sparplan
10.08.2026 06:37:00

TOYO INK SC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOYO INK SC äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 152.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYO INK SC 50.93 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 86.60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Short 15’502.30 13.79 S7BCUU
Short 16’087.45 8.87 SZB73U
SMI-Kurs: 14’566.53 10.08.2026 16:16:33
Long 13’974.24 18.77 SPBMIU
Long 13’706.20 13.99 SPB50U
Long 13’125.70 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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