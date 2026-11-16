TOYO INK SC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOYO INK SC lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 91.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TOYO INK SC ein Ergebnis je Aktie von 85.49 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 100.87 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch