Toyo Gosei stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toyo Gosei lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 156.92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 46.44 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch