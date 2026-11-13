Toyo Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Engineering präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 27.19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -60.800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toyo Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45.32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 44.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch