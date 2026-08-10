Toyo Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Engineering hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 50.46 JPY. Im letzten Jahr hatte Toyo Engineering einen Gewinn von 14.58 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 48.11 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch