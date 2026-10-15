TOYO ELECTRIC MFG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOYO ELECTRIC MFG liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOYO ELECTRIC MFG die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 95.51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51.48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOYO ELECTRIC MFG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.43 Milliarden JPY im Vergleich zu 8.41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch