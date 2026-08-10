TOYO DRILUBE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOYO DRILUBE äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 35.97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOYO DRILUBE 45.55 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 1.39 Milliarden JPY gegenüber 1.32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 152.00 JPY gegenüber 176.98 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 5.41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch